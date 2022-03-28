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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Решетников сообщил о существенном снижении импорта в РФ в последние недели

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Импорт в Россию в последние недели существенно снизился, предпринимаются меры по его стабилизации через упрощение таможенных процедур и выстраивание новых логистических цепочек с новыми поставщиками, рассказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников о ситуации в сфере импорта.

"Все это делается для того, чтобы импорт, который у нас по данным последних недель существенно сократился, максимально стабилизировать. Чтобы бизнес искал новых поставщиков, новые страны, активно ввозил их продукцию. Это все идет на фоне того, что мы отрабатываем новые логистические цепочки с нашими соседями - активно обсуждаем новые пути", - отметил министр.

По его словам, уже принят закон об упрощении ряда процедур для участников ВЭД, который, в частности позволяет правительству определить приоритетные виды деятельности для реализации инвестиционных проектов, в которых может беспошлинно ввозиться технологическое оборудование.

Решетников также сообщил, что с этой недели уже снижены импортные пошлины на большой перечень продукции в рамках ЕврАзЭС - "речь идет о продуктах питания, в том числе детского питания, овощей, в ближайшее время это коснется и ряда непродовольственных товаров".

Кроме, того, по его словам, упрощена существенно процедура ввоза так называемого сложнокомпонентного оборудования (до 1 января 2029 года приостановлена норма, устанавливающая необходимость ввоза многокомпонентного товара только в рамках одной внешнеэкономической сделки).

Начиная с этой недели, по словам министра, на всем периметре ЕврАзЭС можно предоставлять копии документов при импорте продукции (раньше были только оригиналы).

Министр также сообщил, что заработал новый порядок декларирования при ввозе - если раньше по большому перечню продукции требовались сертификаты, то сейчас допускается процедура, "когда производитель или импортер может под свои обязательства и гарантии ввезти эту продукцию и ввести ее в оборот, а в течение полугода он обязан провести все процедуры (связанные с сертификацией - ИФ)".

Кроме того, по его словам, ФТС приняла свое отдельное распоряжение, упростив процедуры контроля продукции на границе.

Максим Решетников Минэкономразвития
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