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Гендиректор Barclays уйдет в отставку в связи с "делом Эпштейна"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор британского банка Barclays Джес Стейли согласился уйти в отставку на фоне проверки его контактов с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в организации проституции и совращении несовершеннолетних в 2002-2005 годах.

Финансист Джеффри Эпштейн в августе 2019 года покончил с собой в тюрьме на Манхэттене. Проверку в его отношении проводило управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).

О том, что FCA начало проверять уже Стейли, стало известно в феврале 2020 года. Тогда Barclays официально сообщил, что до своего прихода в британский банк Стейли имел профессиональные отношения с Эпштейном, поскольку возглавлял подразделение частных инвестиций JPMorgan Chase, клиентом которого был Эпштейн. С 2015 года они не контактировали.

Регулятор проверял информацию о частных визитах Стейли на принадлежавший Эпштейну остров в Карибском море. Пресс-секретарь банкира сообщил, что Стейли дважды посещал остров, причем оба раза вместе с женой.

Выводы, к которым пришла FCA, являются предварительными, об их сути не объявлялось.

"Проверка не установила, что Стейли видел или знал о каком-нибудь из предполагаемых преступлений Эпштейна", - подчеркнули в пресс-службе банка, но добавили, что бывший топ-менеджер намерен оспорить заключение FCA.

Barclays возглавит руководитель подразделения глобальных рынков Сринивасан Венкатакришнан. Его зарплата будет составлять 2,7 млн фунтов стерлингов ($3,7 млн) в год, половину которой он будет получать в виде денежных средств и половину - в виде акций банка.

Barclays Великобритания Джес Стейли Сринивасан Венкатакришнан США Джеффри Эпштейн

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