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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:21

Литве пока удалось вернуть менее 20 вагонов-платформ, арендованных РФ и Белоруссией

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Литовская компания грузовых железнодорожных перевозок LTG Cargo, входящая в подконтрольную государству группу Lietuvos gelezinkeliai (LTG, "Литовские железные дороги") пока получила лишь незначительную часть вагонов-платформ, сданных в аренду заказчикам из России и Белоруссии.

"LTG Cargo удалось вернуть из Белоруссии и России менее 20 вагонов-платформ из арендованных 325", - сообщил агентству BNS представитель Lietuvos gelezinkeliai по связям с общественностью Мантас Дубаускас.

На минувшей неделе LTG Cargo потребовала от РЖД и Белорусской железной дороги срочно вернуть ее вагоны, в том числе следующие транзитом, а также сообщила, что приостанавливает сдачу в аренду российским и белорусским клиентам вагонов-платформ в связи с событиями на Украине.

"Вагоны компании нельзя перевозить ни напрямую в Россию или Белоруссию, ни транзитом в другие восточные страны, кроме Латвии и Эстонии. Цель этого решения – ограничить использование этих вагонов в России и Белоруссии в военных целях", - говорилось в заявлении LTG Cargo.

Литва РФ Белоруссия
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