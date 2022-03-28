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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Россиянам разрешили снимать проценты с валютных вкладов только в рублях до 9 сентября

Запрещены конверсионные операции с валютными парами без участия рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Розничные клиенты российских банков могут снять проценты по валютным вкладам в период действия ограничений на операции с валютой в наличной форме (до 9 сентября) только в рублях, следует из ответов Банка России на типовые вопросы кредитных организаций.

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Письмо регулятора, подписанное зампредом Ольгой Поляковой, и ответы ЦБ на вопросы размещены на сайте Ассоциации российских банков (АРБ).

"Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях", - пояснил регулятор.

Банк России ранее запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тысяч сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В этот период розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до $10 тыс. в наличной валюте (в каждом из банков), остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета.

Эти ограничения "распространяется на все виды валют, в том числе на валюты стран, не отнесенных к перечню стран, объявивших об ограничительных мерах в отношении РФ", отметил ЦБ.

Конверсионные операции физлиц с наличной валютой между валютными парами без участия рублей также запрещены. "Поскольку данные конверсионные операции по своему содержанию являются операциями по продаже наличной иностранной валюты, то их проведение не допускается", - пояснил регулятор в ответах на вопросы банков.

Вместе с тем, ограничения не распространяются на операции снятия денежных средств в иностранной валюте по картам через банкоматы за пределами России, заявил ЦБ.

Банк России Ольга Полякова АРБ
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