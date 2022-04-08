ЦБ разрешил гражданам с 11 апреля обналичивать евро со старых счетов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Банк России разрешит гражданам с 11 апреля получать наличными не только доллары, но и евро со своих валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, если они еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты.

ЦБ решил смягчить временный порядок операций с наличной валютой.

Общий лимит для снятия наличных со счетов граждан сохраняется - это $10 тысяч или их эквивалент в евро - и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в этот период по-прежнему смогут получить в рублях.

Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.

Также ЦБ разрешит банкам с 18 апреля продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

ЦБ в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тысяч сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

В этот период розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до $10 тысяч в наличной валюте (в каждом из банков), остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета (сейчас к валюте выдачи добавились евро).