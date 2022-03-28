Эксперты оценили более чем в 450 млрд рублей выплаты нефтяникам по демпферу в марте

Это около 70% выплат за весь 2021 год

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Выплаты из бюджета российским нефтеперерабатывающим заводам по топливному демпферу за бензины и дизельное топливо в марте могут значительно вырасти по сравнению с февралем и превысят 450 млрд руб., что составляет почти 70% выплат за весь 2021 год, свидетельствуют расчеты экспертов. Таким образом, демпфер на нефтепродукты, который уже длительное время держится на высоких показателях, в марте может побить рекорды роста.

Руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Анна Лишневецкая сообщает, что, по предварительным оценкам, в марте российские НПЗ получат демпфирующую надбавку к возвратному акцизу на нефть за поставку на внутренний рынок каждой тонны автобензина в размере 61830 руб., а за поставку каждой тонны дизтоплива - в размере 67840 руб. Это соответственно на 3400 руб./т и 46010 руб./т выше февральских значений демпфера.

"Как показывают наши оценки, при таком уровне бензиновой и дизельной демпфирующих надбавок выплаты из федерального бюджета в адрес НПЗ по демпферу за март могут составить более 450 млрд руб., или 66% аналогичных выплат за весь 2021 год", - говорит Лишневецкая.

Генеральный директор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов называет следующие цифры расчетов выплат по топливному демпферу: 62600 руб. - по бензину, 66100 руб. - по ДТ, общая сумма выплат за март может составить 475 млрд рублей.

Как сообщалось, за 2021 год объем компенсации средств нефтяным компаниям из федерального бюджета в рамках работы "обратного" акциза на нефтяное сырье с демпфером по всем видам нефтепродуктов составил около 564 млрд рублей, за 2020 год - порядка 221 млрд рублей, за 2019 год - 142 млрд рублей.