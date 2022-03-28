Набсовет "Мосбиржи" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила пресс-служба компании.

Чистая прибыль биржи по итогам 2021 года выросла на 11,6%, составив 28,1 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров назначено на 28 апреля в заочной форме. Список лиц, имеющих право участвовать в нем, закроется 5 апреля. Набсовет утвердил повестку собрания, на котором будет утвержден годовой отчет, избран новый состав набсоветаи рассмотрены иные вопросы.

Рекомендация не выплачивать дивиденды связана с дивидендной политикой компании, которая предусматривает приоритетность соблюдения установленных требований к капиталу в компаниях Группы "Московская Биржа" над распределением дивидендов. Дивидендная политика Московской биржи не меняется. Наблюдательный совет продолжает оценивать ситуацию и намеревается вернуться к обсуждению вопроса о выплате дивиденда в течение 2022 года, сообщила пресс-служба.

По итогам 2020 года биржа выплатила дивиденды в размере 9,45 рубля на одну обыкновенную акцию (всего на выплату дивидендов направлено 21,5 млрд рублей, или 85% годовой чистой прибыли по МСФО).

По итогам 2019, 2018 и 2017 годов компания направляла на выплату дивидендов 89% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2019 года дивиденды составили 7,93 рубля на одну обыкновенную акцию (всего на выплату дивидендов было направлено 18,1 млрд рублей), за 2018 год - 7,70 рубля на акцию (всего - 17,5 млрд рублей), за 2017 год - 7,96 рубля на акцию (всего - 18,1 млрд рублей).

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,0%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%. Акционерами "Московской биржи" являются более 370 тысяч физических и более одной тысячи юридических лиц.