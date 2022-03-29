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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Доллар подешевел к рублю, а евро подорожал в начале торгов на "Мосбирже"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Доллар США немного дешевеет, евро, напротив, дорожает на "Московской бирже" во вторник утром в ожидании новостей о ходе российско-украинских переговоров, которые стартовали в Стамбуле перед самым открытием торговой сессии.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 89-90 рубля/$1, по итогам первой минуты торгов курс снизился на 75 копеек и составил 89 рублей. Евро подорожало на 1,88 рубля, до 98,485 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45) подорожала на 43,57 копейки к уровню закрытия 28 марта, до 93,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,7 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,2 рубля ниже официального курса.

Мосбиржа Турция Украина Стамбул
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