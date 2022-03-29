Великобритания выдала лицензию на сворачивание операций с "Совкомфлотом" до 15 мая

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Британский регулятор в сфере применения санкций, Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) министерства финансов, выдал лицензию на сворачивание операций с "Совкомфлотом".

Лицензия действует с 29 марта по 15 мая, сообщил OFSI. Она распространяется на "Совкомфлот" и его дочерние компании.

"Совкомфлот" попал в санкционную волну 24 марта, когда в списки OFSI была включена целая группа российских компаний и банков.