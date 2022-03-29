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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и поставки газа из России в ЕС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "особое внимание уделено гуманитарным вопросам". "Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС". Условлено о продолжении контактов, сообщает пресс-служба.

Ранее во вторник в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. Минобороны РФ заявило о решении кардинально снизить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Хроника 24 февраля – 29 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Владимир Путин Эммануэль Макрон
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