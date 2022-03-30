Новые антироссийские санкции ЕС могут расширить на членов семей олигархов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении России в ближайшие дни, частности, введение мер против большего числа российских банков, а также против семей предпринимателей из РФ, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и чиновников, знакомых с планами Брюсселя.

"Европейские страны, нацеленные на ужесточение санкций в отношении России, рассматривают включение в ближайшие дни в санкционные списки большего числа банков, а также расширение действия санкций на членов семей олигархов", - пишет газета.

В частности, в ЕС обсуждают возможность введения санкций в отношении четырех российских банков, которые ранее отключили от системы SWIFT, в том числе против ВТБ. При этом, как подчеркнули источники, нет планов включать в санкционные списки Газпромбанк и Сбербанк.

Более того, как сообщает WSJ, в ЕС в рамках подготовки нового пакета санкций изучают возможность ужесточения ограничений в отношении использования криптовалют с целью обхода финансовых санкций.

Как отмечает издание, в ЕС также обсуждают способы применения черного списка по противодействию отмыванию денег в отношении стран, которые помогают обходить санкции Запада. Эти обсуждения включают и вопрос о том, стоит ли вносить в Россию в соответствующий черный список ЕС. При этом, как сообщили чиновники, решения по этому вопросу пока не ожидается.

WSJ сообщает, что предложение по новым санкциям в отношении России планируют представить на следующей неделе. Оно должно получить одобрение всех 27 стран-членов ЕС.

Западные страны, включая США, Великобританию и государства ЕС, ввели новые санкции против России после начала спецоперации на территории Украины. Санкции направлены на изоляцию финансовой системы страны. Так, под них подпали некоторые крупнейшие банки, среди которых ВТБ и Промсвязьбанк, а также Центральный банк РФ.