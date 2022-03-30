Лизингодатель AerCap смог изъять у авиакомпаний РФ лишь 22 из 135 своих самолетов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ирландская лизинговая компания AerCap смогла изъять у российских авиакомпаний 22 самолета и три двигателя чистой балансовой стоимостью $400 млн, она планирует продолжать попытки изъятия, говорится в презентации лизингодателя для инвесторов и аналитиков.

До введения западных санкций российских перевозчики эксплуатировали 135 самолетов и 14 двигателей, арендованных у AerCap. Их чистая балансовая стоимость оценивалась на конец прошлого года в $3,1 млрд.

"У нас были аккредитивы на $260 млн в рамках соглашений о лизинге самолетов и двигателей с российскими авиакомпаниями, из них на данный момент мы получили $175 млн", - сказано в презентации.

AerCap ожидает признания обесценения своих активов, которые не были возвращены российскими клиентами. Сумма обесценения пока не определена.

"Мы продолжаем прилагать усилия для изъятия дополнительных самолетов и двигателей у наших бывших клиентов из России, но неясно, сможем ли мы это сделать и в каком состоянии будут эти активы на момент изъятия", - отмечается в презентации.

AerCap объявила о разрыве контрактов с авиакомпаниями РФ в связи с западными санкциями в конце февраля. На самолеты в лизинге у российских клиентов приходилось около 5% балансовой стоимости всего авиапарка AerCap.

По данным агентства IBA, AerCap - крупнейший иностранный лизингодатель для российских авиакомпаний, среди его клиентов - "Аэрофлот" и S7. За AerCap следует SMBC Aviation Capital (входит в японскую группу Sumitomo, 36 самолетов), на третьем месте - Air Lease Corporation (США, 34 самолета).

После введения санкций всего 78 самолетов были арестованы у российских авиакомпаний за рубежом, сообщал ранее в марте глава Минтранса РФ Виталий Савельев. До санкций, по его данным, в стране летали 1,367 тыс. авиалайнеров.