Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Лизингодатель AerCap смог изъять у авиакомпаний РФ лишь 22 из 135 своих самолетов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ирландская лизинговая компания AerCap смогла изъять у российских авиакомпаний 22 самолета и три двигателя чистой балансовой стоимостью $400 млн, она планирует продолжать попытки изъятия, говорится в презентации лизингодателя для инвесторов и аналитиков.

До введения западных санкций российских перевозчики эксплуатировали 135 самолетов и 14 двигателей, арендованных у AerCap. Их чистая балансовая стоимость оценивалась на конец прошлого года в $3,1 млрд.

В РоссииГлава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежомГлава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежомЧитать подробнее

"У нас были аккредитивы на $260 млн в рамках соглашений о лизинге самолетов и двигателей с российскими авиакомпаниями, из них на данный момент мы получили $175 млн", - сказано в презентации.

AerCap ожидает признания обесценения своих активов, которые не были возвращены российскими клиентами. Сумма обесценения пока не определена.

"Мы продолжаем прилагать усилия для изъятия дополнительных самолетов и двигателей у наших бывших клиентов из России, но неясно, сможем ли мы это сделать и в каком состоянии будут эти активы на момент изъятия", - отмечается в презентации.

AerCap объявила о разрыве контрактов с авиакомпаниями РФ в связи с западными санкциями в конце февраля. На самолеты в лизинге у российских клиентов приходилось около 5% балансовой стоимости всего авиапарка AerCap.

В РоссииРоссии предстоит определиться с выкупом более 500 иностранных самолетовЧитать подробнее

По данным агентства IBA, AerCap - крупнейший иностранный лизингодатель для российских авиакомпаний, среди его клиентов - "Аэрофлот" и S7. За AerCap следует SMBC Aviation Capital (входит в японскую группу Sumitomo, 36 самолетов), на третьем месте - Air Lease Corporation (США, 34 самолета).

После введения санкций всего 78 самолетов были арестованы у российских авиакомпаний за рубежом, сообщал ранее в марте глава Минтранса РФ Виталий Савельев. До санкций, по его данным, в стране летали 1,367 тыс. авиалайнеров.

AerCap Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" забронировал 30% "Ямала-Европы" на ближайшую ночь на фоне похолодания в ЕС

"Газпром" забронировал 30% "Ямала-Европы" на ближайшую ночь на фоне похолодания в ЕС

ЦБ РФ временно перестанет раскрывать свою деятельность по управлению ЗВР

Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли

Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли

BP ищет покупателей на свои российские активы в Азии и на Ближнем Востоке

Источник сообщил о прекращении обслуживания компанией PowerJet двигателей для SSJ100

Льготные кредиты системообразующим компаниям РФ будут доступны со следующей недели

Льготные кредиты системообразующим компаниям РФ будут доступны со следующей недели

"Полюс" смог погасить долларовые еврооблигации в срок

ФАС проверит пятерку крупнейших дистрибьюторов сахара из-за резкого роста цен

ФАС проверит пятерку крупнейших дистрибьюторов сахара из-за резкого роста цен

В России легализован параллельный импорт ряда товаров

Мишустин подписал постановление об изменении правил льготной ипотеки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });