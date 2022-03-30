Цены на нефть ускорили темпы роста на новостях о снижении запасов в США

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили темпы подъема к вечеру среды на сообщениях Минэнерго США об очередном недельном снижении запасов этого энергоресурса в стране.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 по московскому времени выросли в цене на $3,52 (3,19%) - до $113,75 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $3,39 (3,25%) - до $107,63 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 марта, уменьшились на 3,45 млн баррелей - до 409,95 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее существенного снижения - на 2 млн баррелей.

Между тем резервы бензина выросли на 785 тыс. баррелей и составили 238,83 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей, до 113,53 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией на Украине. Накануне представители России сообщили о планах сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, однако в Вашингтоне отметили, что риски эскалации по-прежнему сохраняются.

"Рынки остаются скептически настроенными по поводу немедленного прекращения огня, но ситуация движется в верном направлении, - отметил основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия. - Если положение не изменится, сокращение добычи в России будет только нарастать, несмотря на рост закупок со стороны стран Азии".