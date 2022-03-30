Годовая инфляция в РФ на 25 марта ускорилась до 15,66%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 19 по 25 марта составила 1,16% (после 1,93% - с 12 по 18 марта, 2,09% - с 5 по 11 марта, 2,22% - с 26 февраля по 4 марта, 0,45% - с 19 по 25 февраля 0,24% - с 12 по 18 февраля, 0,13% - с 5 по 11 февраля), сообщил в среду Росстат.

Недельная инфляция заметно замедлилась после трех недель в районе 2%, что объясняется приостановкой роста цен на отечественные автомобили (0,19% после 7,42% неделей ранее), снижением цен на зарубежный туризм (путевки в Турцию за неделю подешевели на 4,4% после роста на 9,7% неделей ранее), замедлением темпов удорожания сахара и плодоовощной продукции.

С начала месяца цены к 25 марта выросли на 6,60%, с начала года - на 8,91%. Таким образом рост цен за первый квартал 2022 года превысил инфляцию за весь 2021 год, когда она составила 8,39%.

Среднесуточный рост цен за 25 дней марта 2022 года, по данным Росстата, составил 0,256% (против среднесуточных 0,024% за 22 дня марта 2021 года и также 0,024% за 29 дней марта 2021 года).

Годовая инфляция в РФ на 25 марта ускорилась до 15,66% (максимума с сентября 2015 года) с 14,5% - на 18 марта, 12,5% - на 11 марта, 10,4% - на 4 марта, 9,15% - на конец февраля, 8,73% - на конец января и 8,39% - на конец декабря.

Цены на сахарный песок увеличились за неделю на 6,5% (после роста на 13,8% и 12,8% предыдущие две недели), соль - на 4,3%, конфеты шоколадные - на 3,5%, рис и чай черный - на 3,4%, крупу гречневую - на 2,9%, печенье - на 2,8%, маргарин - на 2,6%, говядину и масло подсолнечное - на 2,2%, муку пшеничную - на 2,0%, вермишель - на 1,9%, макаронные изделия - на 1,7%, мясо кур - на 1,6%, свинину, яйца куриные, пшено - на 1,5%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 2,7% (на 3,8% неделей ранее), в том числе лук- на 18,3%, капуста - на 15,9%, морковь - на 11,5%, свекла - на 9,5%, картофель - на 4,1%, яблоки - на 3,7%, бананы - на 3,0%. В то же время цены на огурцы снизились на 7,2%, помидоры - на 0,7%.

Значительно подорожали за неделю медикаменты: корвалол - на 4,1%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 3,0%, валидол - на 2,8%, аллохол - на 1,9%, поливитамины - на 1,8%,

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: прокладки гигиенические - на 6,2%, порошки стиральные - на 5,3%, мыло хозяйственное - на 4,6%, подгузники детские - на 4,2%, мыло туалетное - на 3,4%, спички - на 3,3%, пасты зубные - на 3,2%, бумага туалетная - на 2,9%.

Из остальных непродовольственных товаров существенно выросли цены: на легковые автомобили иностранных марок - на 3,9%, джинсы для детей - на 3,6%, майки, футболки мужские - на 3,3%, детские спортивные костюмы - на 3,1%, шампуни - на 3,0%, кроссовки для детей - на 2,5%, колготки женские - на 2,3%

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо снизились на 0,1%.