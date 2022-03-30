Минсельхоз исключил риски дефицита овощей в России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ исключает риски возникновения дефицита овощей в стране, а их резкое подорожание объясняет сезонным фактором.

"Импорт продукции из основных стран-партнеров идет без перебоев, в случае необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок. Таким образом, риски возникновения дефицита овощей в России исключены", - говорится в сообщении ведомства.

Как поясняет Минсельхоз, в настоящее время на стоимость овощей влияет ряд факторов. В частности, традиционное сезонное сокращение запасов отечественной продукции приводит к тому, что зимой и в начале весны на рынке растет доля более дорогой импортной. При этом поступление на рынок овощей нового урожая будет способствовать стабилизации ценовой ситуации, считают в министерстве.

Минсельхоз напомнил, что для дополнительного обеспечения потребностей внутреннего рынка инициировал обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября. Соответствующее решение уже принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщил Росстат в среду, среди плодоовощной продукции на минувшей неделе больше всего подорожали лук - на 18,3% и капуста - на 15,9%. Причем темпы роста существенно ускорились. Кроме того, цены на морковь за неделю повысились на 11,5%, на свеклу - на 9,5%, на картофель - на 4,1%, на яблоки - на 3,7%. В то же время цены на помидоры снизились на 0,7%, на огурцы - на 7,2%. В целом плодоовощная продукция за неделю стала дороже на 2,7%.