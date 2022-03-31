Россия увеличила квоты на экспорт азотных удобрений

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение увеличить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений на 231 и 466 тыс. тонн соответственно.

Мера актуализирована с учетом баланса производства и потребления этих видов удобрений, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Правительство РФ с 1 декабря 2021 года ввело квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Максимальный объем экспорта азотных удобрений в рамках квот, действующих по 31 мая 2022 года, был установлен на уровне 5,9 млн тонн, сложных - 5,35 млн тонн. Позднее квота на экспорт карбамида была увеличена на 280 тыс. тонн с учетом ввода новых мощностей "Акроном".

Также с 1 февраля в России был введен двухмесячный запрет на вывоз аммиачной селитры. На этой неделе срок эмбарго был продлен до 1 мая.