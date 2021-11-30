Путин счел доступность продовольствия ключевым критерием эффективности властей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия будет ключевым критерием эффективности работы правительства и региональных властей в сфере борьбы с ростом потребительских цен, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в режиме видеосвязи, глава государства обратил внимание на кризис на глобальном энергетическом рынке, что повлекло за собой кратный рост цен на азотные удобрения.

Он обратил внимание на удорожание пшеницы и сослался на мнение экспертов о том, что эта тенденция сохранится.

"Россия и наши граждане также, к сожалению, ощущают на себе это глобальное инфляционное давление. Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился", - продолжил президент.

При этом он подчеркнул, что "важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен".

В этой связи Путин отметил, что власти страны уже оказывают поддержку производителям товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям, в первую очередь, продуктов питания.