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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Песков подтвердил изучение возможности оплаты газа в евро через "Газпромбанк"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили информацию о том, что рассматривается схема оплаты газа зарубежными партнерами в евро через "Газпромбанк", который затем будет переводить средства в рубли.

В ходе общения с прессой в четверг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, рассматривается ли действительно схема, о которой накануне сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. "Рассматривается", - ответил Песков.

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По итогам разговора Путина и Шольца в правительстве Германии сообщили, что платежи за газ будут осуществляться в евро через "Газпромбанк", который будет конвертировать их в рубли.

Песков воздержался от конкретизации деталей этой схемы и того, будет ли она распространяться на другие страны, а не только на Германию. "Детали последуют, сейчас мы не будем в деталях это раскрывать", - сказал пресс-секретарь президента.

При этом он пояснил, что все подробности доведены до сведения коллег в Берлине.

Отвечая на уточняющий вопрос, выражена ли готовность к такой схеме со стороны Франции и Италии, Песков сказал: "Информация тоже была представлена президентом".

Накануне Путин провел разговор с Шольцем, а затем и с премьер-министром Италии Марио Драги, 29 марта у него был телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Дмитрий Песков Газпромбанк газ
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