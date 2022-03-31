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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

PetroChina получила рекордную за семь лет годовую прибыль

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль крупнейшей китайской нефтегазовой компании PetroChina Co. в 2021 году увеличилась почти в 5 раз и составила 92,17 млрд юаней ($14,52 млрд) по сравнению с 19,01 млрд юаней годом ранее, говорится в пресс-релизе компании, который цитирует Bloomberg.

Показатель оказался рекордным с 2014 года. Его подъем во многом был обеспечен скачком цен на нефть в прошлом году.

Выручка PetroChina подскочила на 35,2% и составила 2,614 трлн юаней.

Объем ее добычи нефти и газа увеличился на 3,4%. В том числе производство нефти в Китае выросло на 1,3%, до 753,4 млн баррелей. Добыча природного газа повысилась на 5,7% и составила 4,222 трлн кубических футов.

Капзатраты PetroChina на 2022 год запланированы в объеме 242 млрд юаней, что ниже прошлогоднего объема в 251 млрд юаней. PetroChina, также как и другие государственные нефтедобывающие компании Китая, находится под давлением со стороны государства, которое требует увеличить добычу для обеспечения безопасности поставок и снижения зависимости от импорта энергоресурсов, отмечает Bloomberg.

Цена акций PetroChina в Гонконге за последний год выросла на 45%, ADR в Нью-Йорке подорожали за этот период на 45,6%.

PetroChina Китай Гонконг Нью-Йорк
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