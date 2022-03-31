Brent подешевела до $106,85 за баррель

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Нефть продолжает быстро дешеветь днем в четверг, трейдеры ждут объявления о государственных мерах поддержки американских потребителей на фоне роста цен на энергоносители.

Майские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в четверг, на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 по москве дешевели на $6,6 (5,82%) - до $106,85 за баррель. Более активно торгуемый июньский контракт дешевел к этому времени на $6,11 (5,48%), до $105,33 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $6,57 (6,09%) - до $101,25 за баррель.

Ожидается, что президент США Джо Байден представит позднее 31 марта меры по снижению цен на энергоносители на американском рынке. Белый дом не приводит детали, но источники Bloomberg говорят, что администрация рассматривает возможность высвобождения примерно 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических запасов в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок.