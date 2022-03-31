Brent торгуется у $108,28 за баррель

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили снижение в четверг, но все еще теряют примерно по 4,5%.

Майские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в четверг, на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 по Москве дешевели на $5,17 (4,56%) - до $108,28 за баррель. Более активно торгуемый июньский контракт дешевел к этому времени на $4,37 (3,92%), до $107,07 за баррель.

Цена фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $4,85 (4,5%) - до $102,97 за баррель.

Президент США Джо Байден решил направлять на рынок из стратегического резерва США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев, сообщает в четверг Белый дом.

"По итогам проведенных консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о самом масштабном в истории выделении нефти из стратегического запаса. Он будет направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей в день в течение ближайших шести месяцев, - говорится в заявлении Белого дома. - Президент Байден будет координировать эту инициативу с союзниками и партнерами по всему миру. Ожидается, что другие страны присоединятся к этой инициативе, и тогда общими силами удастся высвобождать гораздо больше 1 млн баррелей в сутки".

Тем временем министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу нефти на 432 тысячи б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Таким образом, в решение имплементировано повышение с мая 2022 года референтой базы на 1,63 млн б/с, от которой отсчитывается снижение уровня добычи.

По расчетам "Интерфакса", это вызовет практически незаметное увеличение квоты для каждой страны по сравнению с планом увеличения добычи на 400 тысяч б/с, который обсуждался ранее (без учета изменения референтной базы).

Как говорится в пресс-релизе, в ходе встречи было отмечено, "что сохраняющиеся фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус по прогнозам указывают на хорошо сбалансированный рынок, а нынешняя волатильность не вызвана фундаментальными факторами, но текущими геополитическими событиями".