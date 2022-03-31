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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:48

Путин назвал три ключевых показателя эффективности экономической политики

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Главными показателями эффективности российской экономики в сложившихся условиях должно быть сохранение рабочих мест, выполнение социальных обязательств, заявил президент Владимир Путин. Он сказал это на совещании по авиаперевозкам и авиастроению.

Военная операция на Украине

"Ключевыми показателями эффективности экономической политики для нас должны быть: сохранение и создание рабочих мест, снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, доступность товаров и услуг", - сказал он и подчеркнул, что именно с учетом этих требований на прошлой неделе была обсуждена ситуация в жилищной и строительной сферах.

"Сегодня продолжим наш цикл отраслевых совещаний - на повестке положение дел в авиационной отрасли, которая играет важнейшую роль в развитии российской промышленности, ее высокотехнологичных направлений, что имеет особое значение для транспортного сообщения, связанности регионов нашей страны", - заявил президент.

По его словам, перевозчики и авиастроители в числе первых ощутили последствия неадекватных решений западных стран.

Он напомнил, что месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными и сервисными компаниями.

"По сути, они обманули российских партнеров - поставки, лизинг, обслуживание, страхование воздушных судов", - подчеркнул глава государства. Кроме того, для российских самолетов было закрыто воздушное пространство европейских стран.

При этом Путин подчеркнул, что российские компании в полном объеме выполняли действующие договоры, готовы выполнять их и дальше. "Это западные страны сделали свой шаг и мы на него, конечно, должны ответить", - заявил Путин.

"Предлагаю исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются. У нас есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль России не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин США Европа
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