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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:38

Цены на нефть продолжили падать после заявления Байдена по нефтяным резервам

Цены на нефть продолжили падать после заявления Байдена по нефтяным резервам
Фото: Lino Mirgeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после падения накануне на заявлении президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.

Байден, выступая в Белом доме, призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это, среди прочего, позволит снизить роль экспорта энергоносителей из РФ, заявил он.

Кроме того, Байден предложил рассмотреть в Конгрессе меры, которые подтолкнули бы компании в США к более активной добыче нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в пятницу составила $104,35 за баррель, что на $0,36 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $6,73 (6%), до $104,71 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составили к этому времени $99,66 за баррель, что на $0,62 (0,62%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов упала на $7,54 (7%), до $100,28 за баррель.

В марте Brent подорожала на 6,9%, WTI - на 4,8%, за первый квартал цены выросли соответственно на 39% и 33%.

"В принципе, это временная мера, призванная минимизировать весенний подъем цен на нефть, - заявил аналитик S&P Global Commodity Insights Маршалл Стивз, комментируя решение Байдена о высвобождении нефти из SPR. - Она позволит немного увеличить поставки на рынок и соответствующим образом ограничит цены".

"Однако война на Украине оказывает решающее влияние на рынок, и основным фактором остается возможная потеря российской нефти", - приводит слова эксперта Market Watch.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости Brent на второе полугодие 2022 года на $10 за баррель, до $125 за баррель вслед за появлением информации о планах Байдена. По мнению экспертов, действия США не решат проблему "структурного дефицита на нефтяном рынке".

Джо Байден США Bren WTI
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