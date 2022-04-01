Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,4%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил восходящий импульс предыдущего дня, подогретого новостями о прогрессе в переговорах России и Украины, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,1-1,4% во главе с расписками Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2734,02 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1035,19 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,1%.

Доллар стоит 83,15 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали расписки OZON (+5,1%), акции АФК "Система" (+4,1%), "Мосбиржи" (+3,5%), "Магнита" (+3,3%), "ФСК ЕЭС" (+3,1%), ВТБ (+2,8%), "ММК" (+2,8%), Сбербанка (+2,6% и +2,5% "префы"), "Роснефти" (+2,6%), "Северстали" (+2,5%), расписки TCS Group (+2,4%), бумаги "Газпрома" (+2,2%), "Россетей" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,6%), "Татнефти" (+1,5%), "Русала" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%).

Просели акции "ФосАгро" (-3%), "ЛУКОЙЛа" (-3%), "Мобильных телесистем" (-0,3%).

По решению Банка России, в пятницу торги на МосБирже пройдут в том же режиме (с 9:50 до 18:50 по московскому времени) и теми же инструментами, что и 31 марта. Из изменений можно отметить только незначительное расширение списка торгуемых паевых инвестиционных фондов - добавлено восемь фондов. Для профучастников, но не для их клиентов, с 31 марта был снят запрет коротких продаж.

Комментарии аналитиков

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Research" Андрей Кочетков полагает, что рынок акций РФ по итогам пятницы может снизиться на фоне желания зафиксировать прибыль перед выходными.

В конце марта рынок акций РФ ощутимо вырос. Отмена Банком России запрета на короткие продажи коснулась только участников клиринга по акциям, но не клиентов брокерских компаний. Впрочем, каких-то ярких попыток сыграть на понижение со стороны профессиональных участников не было замечено. Интерес к фондовому рынку по-прежнему связан с желанием широкого круга частных инвесторов использовать акции в качестве инструмента защиты от инфляции.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, ситуацию на мировых рынках в пятницу можно оценить как нейтральную. Хотя фьючерсы на американские и европейские индексы несколько подрастают, котировки на товарных рынках снижаются. Ключевые азиатские индексы двигаются разнонаправленно на фоне слабых статистических данных по Японии и Китаю.

В пятницу выйдет статистика по рынку труда в США. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США в марте составило 490 тыс., что ниже февральских значений, когда аналогичное значение было 678 тыс. В то же время, уровень безработицы может снизиться до 3,7%, что является минимальным уровнем с февраля 2020 года. Сильные данные по рынку труда позволят ФРС США сконцентрироваться на борьбе с высокой инфляцией, что может быть положительно воспринято рынками.

Ралли российского фондового рынка в пятницу может продолжиться, в случае отсутствия роста геополитических рисков индекс МосБиржи может превысить 2750 пунктов. Торги в пятницу на Мосбирже пройдут в обычном режиме, без вечерней сессии, а также с запретом коротких продаж частными инвесторами.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что участники торгов учитывают сохраняющиеся риски, связанные с возможностью более активного ужесточения денежно-кредитной политики в США и сокращением баланса ФРС (в среднесрочной перспективе это приведет к оттоку ликвидности с рынков и окажет давление на широкий спектр активов), а также с карантинными ограничениями, вводимыми в Китае из-за коронавируса (может оказать негативное влияние на динамику мировой экономики).

В пятницу инвесторы обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики. Будут опубликованы данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, также существенное влияние на настроения на мировых рынках окажет блок данных по рынку труда США.

Индекс МосБиржи в случае отсутствия роста геополитических рисков может сохранить попытки роста с выходом в район локального максимума, установленного 24 марта (чуть выше 2760 пунктов). При этом основным фактором для акций продолжит оставаться оценка инвесторами геополитического фактора, что будет способствовать игнорированию динамики внешних площадок.

Ситуация в американской экономике

В США индексы акций в четверг снизились на 1,5-1,6%, по итогам квартала откат стал максимальным за 2 года (за первый квартал Dow потерял 4,6%, S&P 500 - 4,9%, Nasdaq - 9,1%), хотя по итогам марта индикаторы выросли.

Трейдеры оценивали новую порцию статистических данных и следили за новостями, касающимися ситуации на Украине.

По данным Минтруда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. - до 202 тыс. человек. Опрошенные Bloomberg и Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения числа заявок до 196-197 тыс.

Тем временем расходы населения США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,5%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали подъем обоих показателей на 0,5%.

Азия

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,6% на статистике), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Негативное влияние на японский рынок оказали данные о том, что индекс Танкан в январе-марте снизился впервые за последние семь кварталов - до 14 пунктов по сравнению с 17 пунктов в IV квартале 2021 года. Этот индикатор оценивает уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности.

Тем не менее, эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 12 пунктов, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Quick. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Деловая активность в промышленном секторе Китая снизилась в марте на фоне жестких ограничительных мер, введенных властями страны для сдерживания распространения штамма "омикрон" COVID-19, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media Co. and Markit. Значение индекса опустилось до 48,1 пункта с февральских 50,4 пункта и было минимальным с февраля 2020 года. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на падение активности в секторе. Подындексы производства и новых заказов также упали до минимальных значений с февраля позапрошлого года.

Компании, опрошенные Caixin, заявили, что введенные властями карантинные меры парализовали их операции, а также ослабили потребительский спрос.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в пятницу цены продолжают снижение после заявления накануне президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $103,14 за баррель (-1,5% и -6% в четверг), майская цена WTI - $98,73 за баррель (-1,6% и -7% накануне).

Байден, выступая в Белом доме, призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это, среди прочего, позволит снизить роль экспорта энергоносителей из РФ, заявил он. Кроме того, Байден предложил рассмотреть в Конгрессе меры, которые подтолкнули бы компании в США к более активной добыче нефти.

В марте Brent подорожала на 6,9%, WTI - на 4,8%, за первый квартал цены выросли соответственно на 39% и 33%.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости Brent на второе полугодие 2022 года на $10 за баррель, до $125 за баррель вслед за появлением информации о планах Байдена. По мнению экспертов, действия США не решат проблему "структурного дефицита на нефтяном рынке".