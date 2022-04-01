Банки вернулись к профициту ликвидности по операциям с ЦБ впервые с 24 февраля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Структурный профицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ РФ на начало дня 1 апреля составил 280,4 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ.

До этого пять недель после 24 февраля, когда профицит ликвидности составлял 113,1 млрд рублей, фиксировался дефицит ликвидности.

В первую неделю после начавшейся 24 февраля военной операции на Украине дефицит нарастал стремительно, достигнув к 3 марта максимума 7 трлн 33,4 млрд рублей.

В первый апрельский день профицит ликвидности вернулся на уровень, близкий к показателю 22 февраля, когда он составлял 273,5 млрд рублей.

Расчетный уровень структурного дефицита или профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России.

Структурный дефицит ликвидности банковского сектора - состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с ЦБ РФ. Когда у кредитных организаций преобладает потребность в размещении средств в ЦБ, складывается структурный профицит ликвидности.