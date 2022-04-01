Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Банки вернулись к профициту ликвидности по операциям с ЦБ впервые с 24 февраля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Структурный профицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ РФ на начало дня 1 апреля составил 280,4 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ.

До этого пять недель после 24 февраля, когда профицит ликвидности составлял 113,1 млрд рублей, фиксировался дефицит ликвидности.

В первую неделю после начавшейся 24 февраля военной операции на Украине дефицит нарастал стремительно, достигнув к 3 марта максимума 7 трлн 33,4 млрд рублей.

В первый апрельский день профицит ликвидности вернулся на уровень, близкий к показателю 22 февраля, когда он составлял 273,5 млрд рублей.

Расчетный уровень структурного дефицита или профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России.

Структурный дефицит ликвидности банковского сектора - состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с ЦБ РФ. Когда у кредитных организаций преобладает потребность в размещении средств в ЦБ, складывается структурный профицит ликвидности.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские компании, чьи расписки торгуются за рубежом, "обязаны" будут вернуться в РФ

Минприроды РФ в начале апреля направит в правительство закон о старателях

Минприроды РФ в начале апреля направит в правительство закон о старателях

Рубль подрастает к доллару и евро в ожидании нового раунда переговоров РФ и Украины

ЦБ смягчит ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

ЦБ смягчит ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Цены на нефть продолжили падать после заявления Байдена по нефтяным резервам

Цены на нефть продолжили падать после заявления Байдена по нефтяным резервам

ЦБ утвердил режим счетов банков для новой схемы расчетов за экспорт газа

Министерство газово-финансовой обороны. Обобщение

Министерство газово-финансовой обороны. Обобщение

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска евробондов "Россия-2022"

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска евробондов "Россия-2022"

Франция и Германия заявили о готовности к возможному прекращению поставок газа из РФ

Франция и Германия заявили о готовности к возможному прекращению поставок газа из РФ

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 апреля вырастут на 30%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });