Титов предложил ввести годовой мораторий на снос нестационарных торговых объектов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что в проект Минпромторга "О неотложных мерах по развитию свободы торговли и самозанятости" необходимо внести мораторий на снос нестационарных торговых объектов (НТО).

"В проект нужно добавить еще и мораторий на снос нестационарных торговых объектов (НТО) - хотя бы на год", - считает Титов.

По его словам, в проект в числе прочего уже включены меры по развитию нестационарной и мобильной торговли, в том числе для фермеров, потребительских и сельскохозяйственных кооперативов, граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство.

Бизнес-омбудсмен также считает необходимым в дальнейшем вернуться к законопроекту об НТО, который ранее аппарат уполномоченного разрабатывал вместе с Минпромторгом.

"Нестационарной торговле нужно четкое определение ее прав. Все эти вопросы должны решаться именно законом – с недвусмысленными формулировками, которые устранили бы большую часть разногласий между бизнесом и местными администрациями", - отметил Титов.