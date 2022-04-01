Evraz решил отменить выделение угольных активов, консолидированных на "Распадской"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Evraz принял решение отменить выделение угольных активов, консолидированных на "Распадской".

Согласно сообщению Evraz, на фоне беспрецедентных санкций против России и мер валютного и капитального контроля, введенных РФ в ответ на санкции, сделка по деконсолидации угольных активов стала технически невозможной.

В этом месяце Evraz (принадлежит 90,9% "Распадской") заявил, что приостанавливает процесс выделения угольных активов, консолидированных на "Распадской" на неопределенный срок, ожидая разъяснений от британского регулятора, отвечающего за правоприменение в области санкций, и российских властей.

В марте Роман Абрамович (владеет 28,64% Evraz) попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и ЕС. Следом за санкциями в отношении Абрамовича последовала временная приостановка листинга акций Evraz на Лондонской фондовой бирже. Evraz также объявил об отмене выплаты финальных дивидендов в размере $0,5 на акцию (общая сумма - $729 млн), "Распадская" – что не будет выплачивать дивиденды за IV квартал.

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. По данным сайта компании, крупнейший акционер – Роман Абрамович (28,64%). Александр Абрамов через Abiglaze Ltd. контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов (Crosland Global Ltd.) - 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%.

ПАО "Распадская" (с 15 февраля до приостановки торгов после объявления санкций в отношении Абрамовича Evraz торговался на LSE без угольных активов) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1,8 млрд тонн.