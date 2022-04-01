Еврокомиссия поможет украинским беженцам в обмене гривен на евро

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия выдвинула предложение о конвертации банкнот гривны в валюту принимающих украинских беженцев государств-членов.

Речь идет о скоординированном подходе всех стран-участниц ЕС, чтобы они предлагали беженцам одинаковые условия для конвертации их банкнот в гривнах в местную валюту независимо от того, в какой конкретно стране они находятся.

В ЕК напомнил, что с 24 февраля в ЕС прибыли более 3,8 млн человек, спасающихся от боевых действий. Одной из неотложных потребностей беженцев является конвертация их банкнот в гривнах в валюту принимающей страны.

Предложенный подход нужен потому, что Национальный банк Украины вынужден приостановить обмен банкнот гривны на наличную иностранную валюту, чтобы защитить ограниченные валютные резервы Украины. Как следствие, кредитные учреждения в государствах-членах ЕС не желают осуществлять обмен из-за ограниченной конвертируемости банкнот гривны.

Некоторые государства-члены ЕС рассматривают возможность введения национальных схем, поддерживающих конвертацию ограниченного количества гривен на человека, и цель Еврокомиссии, как следует из коммюнике, состоит в том, чтобы последовательно продвигать такие схемы. Эти схемы должны предусматривать максимальный лимит в 10 тыс. гривен на человека, продолжительность действия таких схем должна составлять не менее трех месяцев.

"Это предложение дополняет гуманитарную помощь, предоставляемую ЕС тем, кто бежит из Украины, в частности, когда они перемещаются по территории союза, и оно полностью соответствует законодательству ЕС о предоставлении убежища и внешнеполитической деятельности", - говорится в коммюнике ЕК.