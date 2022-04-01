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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Fitch отозвало рейтинги девяти российских компаний

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу отозвало рейтинги девяти российских компаний: ПАО "МТС", АФК "Система", "Ростелеком", "Лента", "Белуга групп", "Объединенные кондитеры", "Р-Фарм", ПАО "Группа компаний ПИК" и ПАО "Группа ЛСР".

ЭкономикаFitch отозвало суверенные рейтинги РоссииFitch отозвало суверенные рейтинги РоссииЧитать подробнее

На момент отзыва долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) компаний находились на уровне "CC".

Fitch объявило 23 марта о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля.

Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

Fitch
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