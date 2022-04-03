Заявка "Газпрома" на транзит через Украину осталась максимальной на фоне похолодания

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Начало апреля выдалось в этом году в Европе довольно прохладным - вблизи минимальных значений для этого времени за последние годы. После интенсивного потепления в конце марта текущая неделя (28 марта - 3 апреля) оказалась на 7 градусов ниже предыдущей. Согласно обновленным прогнозам, на новой неделе (4-10 апреля) температура воздуха сохранится примерно на тех же невысоких уровнях.

На этом фоне загрузка украинского газотранспортного коридора в субботу сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 3 апреля составляет 108,4 млн куб. м, заявка на 2 апреля была 108,1 млн куб. м.

Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" (транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию) на входе в ГТС ФРГ вечером в пятницу остановился. Большую часть субботы польско-германский отрезок трубы, за работой которого внимательно следит мировая пресса, также простоял с нулевым потоком в оба направления. На воскресенье есть бронь и в прямом, и в обратном направлении, но на сколько она будет исполняться можно будет судить только по данным фактической прокачки. За первый час новых газовых суток поток оставался нулевым.

Из-за пришедшего в Европу ненастья в регионе наконец исправилась ситуация с выработкой электроэнергии за счет ветровой электрогенерации. Если в начале текущей недели ветроэлектростанции обеспечивали лишь 10% выработки электроэнергии по ЕС, то в конце недели он составляет около 20%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

С апреля действует введенный указом президента России новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Пока европейские покупатели газа "Газпрома" сохраняют практически прежние заявки на отбор газа.