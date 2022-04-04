Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

ФАС согласовала первую торговую политику с отказом от привязки к курсам валют

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику ООО "Газпромнефть - Битумные материалы", которая стала первой торговой политикой с отказом от нетбэка и привязки к курсам иностранных валют, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"30 марта 2022 года служба согласовала торговую политику ООО "Газпромнефть - Битумные материалы". Она стала первым документом, где компания принимает на себя обязательства соблюдать приоритетность поставок на внутренний рынок, отказывается при формировании цен от зарубежных индикаторов и курсов иностранных валют. В частности, организация при определении стоимости битума будет использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы. Документ касается реализации битума, который применяется при строительстве автодорог и зданий", - говорится в сообщении.

Также общество обеспечит недискриминационные условия для участников рынка.

Служба отмечает, что сформированная стоимость битума по российским индикаторам может помочь госзаказчикам при определении начальной максимальной цены контрактов в рамках закупок на строительство дорог и социально значимых зданий (школы, больницы). ФАС считает, что это позволит не допустить необоснованного повышения цен в сфере строительства.

Сейчас на рассмотрении в ведомстве находятся торговые ООО "РН-Битум" и ООО "Газпром нефтехим Салават". Другие участники рынка в ближайшее время направят в адрес службы свои проекты торговых политик.

ФАС Газпром нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США обнародовали планы по выпуску нефти из стратегического резерва в мае-июле

США обнародовали планы по выпуску нефти из стратегического резерва в мае-июле

Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания

Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания

Цены на нефть перешли к росту после рекордного падения на прошлой неделе

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину осталась максимальной на фоне похолодания

Природный газ из России перестал поступать в страны Балтии

"Газпром" частично бронирует "Ямал-Европу" на ближайшую ночь и все воскресенье

Рубль завершил неделю умеренным снижением к доллару и евро

Рубль завершил неделю умеренным снижением к доллару и евро

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю на мажорной ноте

Нефть завершает неделю сильнейшим падением за два года

Нефть завершает неделю сильнейшим падением за два года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });