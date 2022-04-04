ФАС согласовала первую торговую политику с отказом от привязки к курсам валют

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику ООО "Газпромнефть - Битумные материалы", которая стала первой торговой политикой с отказом от нетбэка и привязки к курсам иностранных валют, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"30 марта 2022 года служба согласовала торговую политику ООО "Газпромнефть - Битумные материалы". Она стала первым документом, где компания принимает на себя обязательства соблюдать приоритетность поставок на внутренний рынок, отказывается при формировании цен от зарубежных индикаторов и курсов иностранных валют. В частности, организация при определении стоимости битума будет использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы. Документ касается реализации битума, который применяется при строительстве автодорог и зданий", - говорится в сообщении.

Также общество обеспечит недискриминационные условия для участников рынка.

Служба отмечает, что сформированная стоимость битума по российским индикаторам может помочь госзаказчикам при определении начальной максимальной цены контрактов в рамках закупок на строительство дорог и социально значимых зданий (школы, больницы). ФАС считает, что это позволит не допустить необоснованного повышения цен в сфере строительства.

Сейчас на рассмотрении в ведомстве находятся торговые ООО "РН-Битум" и ООО "Газпром нефтехим Салават". Другие участники рынка в ближайшее время направят в адрес службы свои проекты торговых политик.