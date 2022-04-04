Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с бумагами финкомпаний

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры, хотя оптимизм сдерживался сохраняющейся геополитической напряженностью и антироссийской санкционной риторикой Запада; индекс МосБиржи поднялся в район 2790 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний, "Сургутнефтегаза" и "Аэрофлота".

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2787,69 пункта (+1%, коридор утренних колебаний составил 2682-2835 пунктов), индекс РТС - 1051,68 пункта (+1,8%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 11,6%.

Доллар подешевел до 83,53 рубля (-0,42 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+11,6%), Сбербанка (+7,4% и +9,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+5,7%), "Аэрофлота" (+5,4%), расписки TCS Group (+4,7%), ПАО "Полюс" (+3,6%), UC Rusal (+3,5%), АФК "Система" (+1,6%), "Магнита" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%).

Правительство РФ с 9 апреля снимает коронавирусные ограничения на авиасообщение между РФ и 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для России государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции "Единая Россия" перед отчетом правительства в Госдуме.

Подешевели акции "МТС" (-1,7%), "Яндекса" (-1,7%), "РусГидро" (-1,5%), расписки OZON (-1,5%), бумаги "Роснефти" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "Северстали" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "Татнефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Ситуация вокруг Украины

Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах.

Санкции против РФ могут отменить, если переговоры российских и украинских представителей приведут к прекращению военной операции на Украине, заявил в воскресенье телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что санкции не обязательно должны никогда не заканчиваться, поскольку их цель - изменение политики РФ. Блинкен отметил, что такое развитие событий будет зависеть от действий России.

В свою очередь в интервью телеканалу CNN Блинкен заявил, что США постоянно обсуждают с союзниками дальнейшее ужесточение санкций против РФ. Он также сказал, что США вместе с союзниками продолжат передачу вооружений Украине.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ продолжает свой восходящий тренд предыдущей недели, при этом в лидерах роста остаются акции банковского сектора, за которыми следуют сырьевые экспортеры и ритейлеры. Курс рубля укрепился, отыграв часть своего ослабления в пятницу.

Переговоры между РФ и Украиной на этой неделе продолжатся. Несмотря на угрозу дальнейших западных антироссийских санкций можно ожидать, что курс рубля сохранится устойчивым и будет находиться около своих текущих уровней на фоне мер по контролю за капиталом. В целом никаких негативных событий на российском рынке акций на этой неделе не ожидается, хотя дальнейший рост, вероятно, будет сдержанным после недавнего ралли, полагает Волш.

По словам инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева, индекс МосБиржи в начале недели консолидировался на пороге рубежа 2800 пунктов, ценовой разрыв от 24 февраля рынку пока не удалось ликвидировать "наскоком". Число выросших и просевших акций из расчета индексов в понедельник разделилось практически поровну. Тем временем, с февральского минимума индекс МосБиржи вырос более чем на 60%, и спекулятивные трейдеры уже фиксируют прибыль. Покупатели также проявляют осторожность – их предпочтения смещаются в пользу отставших в динамике акций банков, считает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи утром обновил месячный максимум, после чего откатился назад. ЕС пообещал ввести пятый пакет антироссийских санкций на этой неделе. Президент Франции в понедельник высказался за дальнейшее ужесточение санкций в отношении России. Несмотря на ухудшение геополитической обстановки, в том числе новые санкционные угрозы со стороны Запада, рублевые активы демонстрируют относительную устойчивость. Этому способствует отсутствие продаж со стороны нерезидентов, которым запрещены такие операции. В то же время российские участники более оптимистично смотрят на перспективы компаний и экономики России в целом.

Тем временем рубль вновь укрепляется, несмотря на новые санкционные угрозы Запада. Беспокойство мировых инвесторов по-прежнему вызывает угроза ускорения инфляции на фоне дорогого сырья, что ухудшает экономические перспективы вместе с вынужденным ужесточением монетарной политики крупнейшими центробанками, констатирует Бабин.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что повышательный порыв российского рынка акций постепенно истощается – темпы роста замедлились, поскольку инвесторы фиксируют прибыль по бумагам, которые на предыдущей неделе показали существенный рост.

Финансовый сектор вырос на акциях ВТБ и Сбербанка. Однако в этом случае можно предположить, что поддержку оказывают средства, выделенные из ФНБ на покупку российских акций.

Тем временем, перспектива расширения санкционных ограничений для РФ (хотя текущий объем санкций уже можно назвать рекордным) пугает европейскую промышленность. Министр обороны ФРГ высказала весьма странное предложение о запрете импорта российского газа, отмечает аналитик.

Поводов для снижения цены нефти достаточно, но котировки вновь растут. Йеменские хуситы и Саудовская Аравия договорились при посредничестве ООН о перемирии на два месяца. Данное обстоятельство снижает риски атак против нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. На прошлой неделе США приняли решение о продаже до 1 млн баррелей нефти в день из стратегических резервов в течение шести месяцев. Однако еще в феврале дефицит поставок оценивался на уровне 1,0-1,5 млн баррелей в сутки. В марте этот показатель существенно вырос. Кроме того, нарушение традиционных торговых маршрутов транспортировки нефти приведет к снижению доступного танкерного флота из-за роста продолжительности маршрутов. Соответственно, пресловутая проблема логистики становится дополнительным фактором дефицита поставок, полагает Кочетков.

Снижение безработицы в США до 3,6% в марте повышает вероятность изменения ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов уже на ближайшем заседании, но с другой стороны говорит о силе текущего экономического подъема, который может "пережить" ужесточение денежной политики. Впрочем, с этим согласны далеко не все. Подобная ситуация, когда экономика растет, но замедляется, инфляция разгоняется, а регулятор задумывается о более активном ужесточении политики, встречается в позднем периоде экономического цикла. Соответственно, ужесточение денежной политики приведет к росту стоимости кредита и слабости в наиболее уязвимых секторах рынка, отмечает Кочетков.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций во главе с Гонконгом (Hang Seng вырос на 2,1%, биржи материкового Китая закрыты в понедельник по случаю праздника Цин Мин), подросла после утренней просадки Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,8%) и растут Штаты (основные индексы прибавляют 0,1-1,6%).

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены корректируются вверх после максимального почти за 2 года падения по итогам прошлой недели. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $106,22 за баррель (+1,8% и -0,3% в пятницу), майская цена WTI – $101,54 за баррель (+2,3% и -1% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 11,1%, WTI – на 12,8%, недельное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с апреля 2020 года.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где продолжается рост заболеваемости COVID-19, в связи с чем власти сохраняют жесткие ограничительные меры. Ожидания ослабления спроса на энергоресурсы в Китае стали одним из факторов, обусловивших снижение цен на нефть на прошлой неделе.

Другим важным фактором стало заявление США, а вслед за ними и других стран-участников МЭА, о намерении высвободить нефть из стратегических резервов с целью ограничения роста цен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+39,6%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+31,6% и +22,9% "префы"), банка "Кузнецкий" (+27,2%), "Саратовэнерго" (+18,5% и +34,6% "префы"), ПАО "Группа позитив" (+17,2%), ПАО "Россети Сибирь" (+16,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+14%).

Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+10,3%), ДВМП) в 2021 году выросла в 4,5 раза, до 37,85 млрд руб., следует из о отчетности компании. Выручка увеличилась в 1,8 раза, до 113,709 млрд руб.

Подешевели бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-9,7% и -11,8% "префы"), ГК "Самолет" (-6%), расписки HeadHunter (-5,7%), Cian (-5%), акции "ТГК-1" (-5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,75 млрд рублей (из них 18,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,33 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,26 млрд рублей на акции ВТБ).