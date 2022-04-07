Решения МЭА о высвобождении нефти сократят стратегические запасы стран-участниц на 9%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Стратегические запасы (Strategic Petroleum Reserves, SPR) стран-участниц Международного энергетического агентства (МЭА) сократятся на 9% после поставок нефти на рынок в рамках решений об ее высвобождении из резервов, сообщается на сайте агентства.

Страны-члены МЭА имели 1,5 млрд барр. в государственных резервах и около 575 млн барр. по обязательствам на предприятиях. Таким образом, два коллективных решения МЭА (о высвобождении нефти - ИФ) в этом году в размере 62,7 млн барр., которое было принято 1 марта, и 120 млн барр. составляют 9% от общего объема стратегических запасов, говорится в сообщении.

Отмечается, что нефть из запасов будет выпущена на рынок посредством тендеров или ссуды. Высвобождение будет происходить в течение ближайших недель и месяцев в зависимости от конкретной системы хранения запасов нефти и потребностей рынка в каждой стране.

Помимо высвобождения странами МЭА 120 млн баррелей, из которых 60 млн барр. придутся на основного члена агентства - Соединенные Штаты Америки, США дополнительно поставят на рынок еще 120 млн барр. из своих резервов независимо. Таким образом, в течение следующих шести месяцев на рынок будет поставлено 240 млн барр. нефти из стратзапасов, что эквивалентно 1 млн барр./с., отмечают в МЭА.

В свою очередь, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что в настоящее время еще ряд стран рассматривают варианты своего вклада в увеличение предложения нефти на рынке.

"Сегодня Индия опубликовала заявление, в котором сообщила, что изучает, что она может сделать, чтобы поддержать эти действия. Другие страны также сделали заявления в соответствии с решением МЭА, чтобы увеличить предложение для поддержки потребителей. На недавней министерской встрече МЭА под председательством США Канада и Бразилия объявили об увеличении добычи нефти на 200 тыс. барр./с и 300 тыс. барр./с соответственно к концу 2022 года", - приводятся слова Грэнхолм на сайте министерства энергетики США.

В середине марта МЭА прогнозировало, что добыча нефти в России в апреле сократится на четверть, что приведет к потерям мировых поставок нефти в 3 млн барр./с. Высвобождение стратегических запасов позволит смягчить экономические последствия от дефицита топлива, а также роста цен на него, считают в агентстве.

МЭА приняло решение о высвобождении запасов нефти из стратрезервов второй раз за последние несколько недель. В начале марта страны-участницы организации согласовали поставки на рынок из запасов 62,7 млн барр. Половину объема должны были поставить США. При этом две трети из 62,7 млн барр. относились к нефти, остальное - к нефтепродуктам (17 млн барр.), причем высвобождение в отношении нефтепродуктов касалось "снижения обязательных требований к запасам на предприятиях".