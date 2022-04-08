Попавший под санкции Мельниченко перестал быть владельцем "Доналинка"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Международная компания "Доналинк", резидент специального административного района (САР) в Приморье, сменило владельцев, следует из данных ЕГРЮЛ.

В прошлом Donalink Ltd. была кипрской компанией, в 2019 году редомицилировалась в САР. Изначально компания принадлежала кипрской структуре Андрея Мельниченко AIM Capital plc. Но, по данным ЕГРЮЛ, с 7 апреля участниками "МК "Доналинк" в равных долях являются Николай Левицкий, Александр Агеенков, Олег Ковалев и Юрий Крюков.

При этом в тот же день доли были переданы в залог AIM Capital plc.

Николай Левицкий в начала 2000-х руководил "Еврохимом", был первым замглавы Республики Коми, впоследствии основал компанию "Геотек", ныне является крупнейшим акционером IRC. Александр Агеенков работал в Центробанке, Совбезе России, "Полюс Золоте", был гендиректором ритейлера "Седьмой континент".

В 2020 году "Доналинк" участвовала в обмене активами с ПАО "РусГидро", в результате которого гидрогенерирующая компания получила 42% акций ПАО "ДЭК", полностью консолидировав владение компанией, а "Доналинк" стала владельцем Приморской ГРЭС мощностью 1,5 ГВт.

Информации о других активах "Доналинка" в системе "СПАРК-Интерфакс" нет.

В марте Андрей Мельниченко был внесен в санкционные списки Евросоюза, после чего перестал быть бенефициаром принадлежавших ему "ЕвроХима" и "СУЭКа", а также вышел из советов директоров этих компаний.