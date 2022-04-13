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Производители продуктов питания в РФ могут получить льготные кредиты на упаковку

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Производители продуктов питания в РФ могут получить возможность направлять льготные кредиты на покупку упаковки для своей продукции.

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"Поскольку цены на упаковку в последнее время существенно поднялись, в настоящее время обсуждается возможность использования льготных кредитов на приобретение упаковки", - сообщил "Интерфаксу" источник на продовольственном рынке.

По его словам, один из обсуждаемых вариантов - дать возможность производителям, которые пользуются льготными кредитами, закупать на них упаковку для продуктов.

Второй источник сообщил, что льготные кредиты могут быть предоставлены производителям упаковки на покупку сырья для ее производства.

По его словам, для реализации этой меры необходимо определить направления, где она будет наиболее востребована, и оценить дополнительную нагрузку на бюджет. Он знает, что возможные корректировки льготного кредитования прорабатываются, но никаких решений еще не принято.

"Интерфакс" направил запрос в Минсельхоз.

Рост стоимости упаковки на продукты в РФ

Рост стоимости упаковки в последнее время существенно повысил затраты производителей продуктов питания. Поясняя недавно резкий рост цен сахар, вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что одна из причин - подорожание упаковки. "Растут затраты на упаковку, а по некоторым видам упаковки затраты выросли в 2-3 раза. Соответственно, это отражается на стоимости товара", - говорила она.

О трудностях, которые возникнут из-за удорожания упаковки, в том числе и по причине снижения курса рубля, предупреждали и представители многих других отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост цен на рыбу и рыбопродукцию составил 12%, и значительную долю в это внесла подорожавшая упаковка.

По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), стоимость упаковки молочной продукции в этом году выросла в среднем на 30-50%.

Подорожание привело к тому, что ведомства начали обсуждать возможность продажи некоторых видов продовольствия без упаковки. Речь, в частности, шла о хлебе и овощах.

Минсельхоз РФ Виктория Абрамченко
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