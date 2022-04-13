Минпромторг привел список металлотрейдеров, ограничивших наценку на метпродукцию до 7-12%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ опубликовал список аккредитованных дистрибьюторов, торговых домов и металлосервисных предприятий, которые ограничат наценку при продаже металлургической продукции уровнем 12%, сообщило министерство.

"В списке на данный момент порядка 100 организаций, наценка у них составит от 7 до 12% в зависимости от размера добавочной стоимости, которая формируется у дистрибьютора. Иначе говоря, меньше добавочная стоимость - меньше наценка", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, которого цитирует пресс-служба.

Список опубликован на сайте Минпромторга России. Он также будет направлен в ФАС для контроля за ценами для конечных потребителей металлопродукции.

В марте Минпромторг заявлял, что металлурги до конца месяца должны представить консолидированные параметры ценообразования для внутреннего потребителя. В том числе, производители металлопродукции должны были "сами определить состав и перечень структур, которые будут обеспечивать доставку металла непосредственно до потребителя и определить форму наценки", говорил на прошлой неделе Мантуров журналистам. Тогда же он подтвердил, что наценка составит 7-12%.

"Я думаю, что это демонстрирует эффективность с точки зрения постепенного снижения цен. И считаем, что этот механизм сработает", - отмечал он, добавляя, что сейчас министерство не рассматривает вариант фиксации внутренний цен на металлопродукцию.