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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

"Тинькофф фонд" хочет оказать помощь украинским беженцам и раненым россиянам

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Фонд семьи Тиньковых рассматривает возможность оказания прямой помощи украинским беженцам в Италии и раненым россиянам.

"Мы хотим напрямую помочь украинским беженцам в Италии и российским раненым в России", - написал бизнесмен Олег Тиньков в соцсети.

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Тиньков в последние годы жил преимущественно в Лондоне, где проходил лечение от лейкемии. С марта этого года бизнесмен находится под санкциями Великобритании.

Он добавил, что пока фонд, закупающий оборудование для лечения рака крови в России, не столкнулся с проблемами в поставках.

Фонд семьи Тиньковых был зарегистрирован в феврале 2021 года. Как ранее заявлял Тиньков, его семья выделила для фонда $200 млн. Чистые активы фонда на 31 декабря 2021 года составляли 587,4 млн рублей, чистая прибыль за 2021 год - 19,6 млн рублей, следует из отчетности фонда по РСБУ.

Тинькофф фонд Олег Тиньков
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