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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Доллар на "Мосбирже" подешевел на 90,3 копейки, евро подешевел на 1,65 рубля

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Курсы доллара США и евро отыграли часть потерь первой половины дня на "Московской бирже" к закрытию торгов перед выходными днями и в условиях "тонкого рынка" из-за начала пасхальных каникул в западных странах (Страстная пятница).

К 19:00 доллар подешевел к рублю на 90,3 копейки, до 79,9 рубля. Евро к этому моменту подешевел на 1,65 рубля, до 85,35 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 1,2 рубля - до 82,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги пятницы повышением к доллару и евро. Участники торгов закрывали позиции перед выходными днями, торги проходили при сниженной ликвидности из-за начала пасхальных выходных в западных странах (Страстная пятница). При этом, как заявил помощник президента Максим Орешкин, наблюдающаяся на рынке в целом ситуация с избыточным предложением валюты и низким спросом на нее может сохраниться до конца 2022 года. Он добавил, что профицит счета текущих операций в 2022 году, по разным оценкам, может превысить $200 млрд. Импорт в Россию в марте 2022 года упал на "десятки процентов" на фоне введенных санкций, ухода ряда иностранных компаний и логистических проблем, добавил он.

Федеральная таможенная служба задержала публикацию статистики по импорту товаров из стран дальнего зарубежья за март 2022 года. ФТС обычно в первую неделю после отчетного месяца публикует данные по импорту из стран дальнего зарубежья за прошедший месяц. Так, статистика по импорту за февраль была опубликована ФТС 5 марта, за январь - 3 февраля.

Статистика по импорту из дальнего зарубежья за март по состоянию на 15 апреля пока не была опубликована. В ФТС не стали комментировать причину задержки публикации статистики по импорту за март, а также возможные сроки ее выхода.

В начале недели стало известно, что Банк России приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле России товарами (по методологии платежного баланса). В опубликованной 11 апреля оценке платежного баланса России за первый квартал 2022 года данные по внешней торговле товарами были объединены в один показатель с данными по внешней торговле услугами.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль завершает неделю ниже уровня 80 рублей/$1, при этом пара "доллар-рубль" продолжает оставаться волатильной, отражая нетрадиционные рыночные условия. "Это и избыточное предложение валюты в связи с продажей экспортной выручки, и низкий спрос на нее в связи с просадкой со стороны импортного канала. В краткосрочной перспективе рубль продолжит реагировать на вводимые послабления/ограничения, касающиеся валютного контроля", - полагает Наумова.

"Утренняя попытка пары "доллар-рубль" продолжить восходящее движение не увенчалась успехом. В результате активизации продаж уже к окончанию первого часа торгов американская валюта отступила в район 80 рублей, а к концу дня ушла ниже данной отметки. В рамках следующей недели ожидаем, что пара "доллар-рубль" может продолжить коррекционное снижение и отступить в район 77 рублей. Фактором, способствующим этому, станет рост предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, пик которых приходится на 25 апреля", - говорит главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.

Россия будет переводить торговлю с другими странами на национальные валюты, эта работа достаточно сложная, говорить о том, в какие сроки и по каким товарам, пока рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Да, безусловно, в соответствии с поручением президента", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Евросоюз работает над поэтапным отказом от импорта российской нефти, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и чиновников. "Союз сейчас движется в направлении такого поэтапного запрета, который позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками", - написала газета.

NYT напомнила, что похожий подход использовался при введении запрета на российский уголь - четыре месяца на переходный период. В Совете ЕС сообщали, что эмбарго на поставки угля из России, предусмотренное пятым пакетом санкций, начнет действовать с августа 2022 года.

Торги на рынке нефти в пятницу не проводятся, по итогам четверга котировки выросли после 3-дневного снижения, обновив максимумы с конца марта. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на закрытие торгов в четверг составила $111,66 за баррель, что на 2,7% выше предыдущего закрытия, цена майских фьючерсов на WTI составила $106,05 за баррель, что на 2,2% выше закрытия четверга.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,2443 рубля, до 80,0437 рубля/$1, и уменьшил курс евро на 93,09 копейки, до 87,0715 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 1,265 рубля по отношению к четвергу и составил 79,9401 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 1,139 рубля и составил 79,9731 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 546,101 млн, из которых $815,431 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $730,67 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Торги контрактами по евро с расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в пятницу из-за выходного дня в европейских странах. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 2,2721 рубля, до 85,4243 рубля за евро. Объем торгов евро к этому моменту составил 553,346 млн евро, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 16,77% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 17,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 17,61% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 17,84% годовых, ставка на срок 6 месяцев подросла на 9 б.п. - до 18,03% годовых.

Мосбиржа Банк России ФТС Максим Орешкин Brent WTI
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