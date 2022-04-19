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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Iridium Communications ожидает снижения годовой выручки в России из-за геополитики

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американский оператор спутниковой телефонной связи Iridium Communications Inc. предупредил о том, что в 2022 году может столкнуться с существенным сокращением выручки от бизнеса в России на фоне спецоперации на Украине.

Компания добавила, что не исключает в будущем дальнейшего сокращения присутствия или полного прекращения бизнеса в России.

Сейчас Iridium Communications предоставляет услуги в России через два юрлица, а также авторизированных российских поставщиков.

В 2021 году доля России в общей структуре выручки Iridium Communications составила около 2,3%.

Ранее на фоне санкций, введенных против России, компания прекратила поставки оборудования в Россию.

Еще одним фактором влияния на финпоказатели в Iridium Communications называют существенные колебания рубля с начала спецоперации.

В России Iridium Communications представлена компаниями ООО "Иридиум Коммьюникейшенс" и ООО "Иридиум Сервис".

По данным бухотчетности, выручка первой компании в 2021 году составила 970,9 млн рублей, чистая прибыль - 63,7 млн рублей; второй - 300,2 млн рублей и 7,5 млн соответственно.

В материалах Iridium Communications также указано, что компания арендует в Удмуртии (Ижевск) шлюз и телепорт для оказания услуг спутниковой связи.

США Iridium Communications Иридиум Коммьюникейшенс Иридиум Сервис Украина Ижевск Удмуртия
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