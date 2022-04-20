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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:19

Банк России отметил рост рублевых вкладов физлиц в начале апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В начале апреля продолжился рост средств на рублевых вкладах физлиц, оттока валютных средств не наблюдается, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Его видеокомментарий опубликован на сайте регулятора.

"В апреле у нас вот этот тренд, положительный в какой-то степени, усилился, то есть средства населения рублевые растут достаточно сильно, а по валюте, пока во всяком случае, оттоков мы не наблюдаем", - сказал Данилов.

В обзоре "О развитии банковского сектора" ЦБ сообщил, что средства населения в российских банках в марте сократились на умеренные 236 млрд рублей (-0,7%), что говорит о стабилизации ситуации после масштабного оттока в феврале (-1,2 трлн рублей, или -3,5%). Регулятор также отметил, что в марте на счетах населения сокращались только валютные остатки (на $9,8 млрд, или на 818 млрд рублей), при этом во второй половине месяца отток существенно замедлился, в том числе благодаря введенным с 9 марта ограничениям на снятие валюты. Средства физлиц в рублях в марте выросли на 582 млрд рублей, в основном за счет увеличения срочных вкладов, подчеркнул ЦБ.

Банк России Александр Данилов
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