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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:19

Средства россиян в банках в I квартале сократились почти на 2,3 трлн рублей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Средства населения в российских банках в марте сократились на умеренные 236 млрд рублей (-0,7%), что говорит о стабилизации ситуации после масштабного оттока в феврале (-1,2 трлн рублей, или -3,5%), говорится в обзоре Банка "О развитии банковского сектора".

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В I квартале средства физлиц в банках сократились на 2,254 трлн рублей (-6,4%).

ЦБ отмечает, что в марте на счетах населения сокращались только валютные остатки (на $9,8 млрд, или на 818 млрд рублей), при этом во второй половине месяца отток существенно замедлился, в том числе благодаря введенным с 9 марта ограничениям на снятие валюты. "Более того, в начале апреля наблюдался небольшой рост валютных средств физлиц, хотя частично это может быть связано с конвертацией", - подчеркивает регулятор.

Средства физлиц в рублях в марте выросли на 582 млрд рублей, в основном за счет увеличения срочных вкладов (+2,6 трлн рублей), так как граждане стремились успеть разместить средства на депозиты по высоким ставкам, подчеркивает ЦБ. Средства на текущих счетах, напротив, сократились - на 2,0 трлн рублей.

Средства юридических лиц в марте практически не изменились (сократились на 3 млрд рублей, или -0,01%) после небольшого притока в феврале на 177 млрд рублей (+0,4%). Регулятор отмечает, что динамика рублевых (рост на 1,1 трлн рублей) и валютных остатков (сокращение на 1,1 трлн рублей, или на $13,2 млрд) была разнонаправленной. ЦБ объяснил это требованиями об обязательной продаже 80% валютной выручки, возможным перечислением средств на счета типа "С" и желанием части компаний зафиксировать прибыль после сильного роста курса доллара.

Рост средств населения на счетах эскроу в марте продолжился, составив 313 млрд рублей (+9,4% против +7,6% в феврале).

Государственные средства в российских банках в марте увеличились на 3,2 трлн рублей (+68,4%), главным образом в форме депозитов Федерального казначейства и регионов.

Банки с учетом притока госсредств и стабилизации ситуации с клиентским фондированием снизили обязательства перед ЦБ на 7 трлн рублей.

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