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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Акции CNOOC подорожали на 44% на первых торгах после размещения в Шанхае

Размещение CNOOC стало крупнейшим в Китае с начала года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания CNOOC Ltd. разместила акции в Шанхае на 28 млрд юаней ($4,3 млрд), бумаги взлетели в цене на 44% в ходе дебютных торгов в четверг.

Торги акциями CNOOC открылись на уровне 12,96 юаня по сравнению с ценой размещения в 10,8 юаня. Почти сразу их стоимость подскочила до 15,55 юаня, то есть на 44% относительно цены размещения, и торги были приостановлены в связи с достижением дневного лимита движения цены, пишет The Wall Street Journal.

Реализация опциона на размещение еще 390 млн акций увеличит общий объем листинга до $5,07 млрд.

Акции CNOOC также торгуются в Гонконге. Ранее они торговались и в Нью-Йорке, но в конце прошлого года Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) объявила об их делистинге наряду с бумагами ряда других китайских компаний из-за американских санкций.

Размещение CNOOC является крупнейшим в Китае в этом году, отмечает Bloomberg.

Компания намерена направить средства от размещения акций на финансирование проектов разработки месторождений.

Гонконгские акции CNOOC теряют в цене 3,1% в ходе торгов.

CNOOC Китай Шанхай Гонконг Нью-Йорк NYSE
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