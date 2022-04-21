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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Набиуллина отметила, что санкции бьют даже по высоколокализованным производствам

Набиуллина отметила, что санкции бьют даже по высоколокализованным производствам
Эльвира Набиуллина
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Санкции, введенные против России после начала военной операции на Украине, ударили не только по сильно зависящим от импорта производствам, но и по тем, уровень локализации которых высок, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта готовой продукции, компонентов. И проблемы могут возникать даже когда производство с высокой степенью локализации, когда произошло уже достаточно высокое импортозамещение. Например, если нарушились поставки каких-то компонентов, частей, доля которых в конечном продукте может быть небольшая", - сказала она, выступая в Госдуме в четверг.

В качестве примера Набиуллина привела швейные производства, которые столкнулись с трудностями с приобретением фурнитуры. "Основные поставщики были из Европейского союза. А что это? Например, пуговицы. Их много где делают, но, как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнеров, логистики может занимать несколько месяцев", - сказала председатель ЦБ.

"То же самое, например, с бумажной промышленностью. Древесина у нас вся российская, но отбеливающие химикаты были импортными. Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов, но тоже нужно время. В пищевой промышленности - сырье отечественное, а привычной иностранной упаковке нужно срочно искать замену. И все это занимает время", - констатировала Набиуллина.

Экспортерам тоже приходится искать новую логистику: для российских кораблей закрыты многие порты, есть ограничения на работу российских перевозчиков в ЕС, отметила она. "Здесь проблема может упираться и в неразвитость инфраструктуры в новых направлениях для того, чтобы резко увеличить объемы. Инфраструктуру создавать нужно, и это нам под силу, но и это тоже потребует времени. Трудности проявляются во всех секторах, у больших и малых компаний", - заключила она.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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