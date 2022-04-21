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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:04

Право голоса по акциям подсанкционных владельцев киевского Альфа-банка получил экс-министр финансов Болгарии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины (НБУ) согласовал болгарского экс-министра финансов Симеона Дянкова в качестве доверенного лица Альфа-банка (Киев), которому будет полностью передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров финучреждения.

Как сообщила пресс-служба банка в четверг, Дянков получит также право любым образом участвовать в управлении банка и, по согласованию с НБУ, в общем собрании и рассматривать отчёт набсовета банка.

Согласно сообщению, Дянков с июля 2009 года по март 2014 года был вице-премьером - министром финансов Болгарии, сейчас занимает должность исполнительного директора группы финансовых рынков Лондонской школы экономики, является техническим советником Еврокомиссии. Также он 19 лет работал во Всемирном банке.

Как сообщалось, НБУ 2 марта 2022 года признал конечных акционеров киевского Альфа-банка Михаила Фридмана (32,86%) и Петра Авена (12,4%) потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

Украинский Альфа-банк в начале марта сообщил, что попавшие под санкции ЕС Фридман и Авен передадут свою долю в банке согласованным с НБУ физическим и юридическим лицам-резидентам Украины. Финучреждение указывало, что идут переговоры с крупными польскими и украинскими компаниями, а также частными инвесторами.

"Мажоритарными собственниками банка остаются крупные европейские и американские фонды и компании", - уточнял банк.

Как сообщалось, Евросоюз 28 февраля объявил санкции в отношении Фридмана и Авена.

Альфа-банк (Киев) – один из крупнейших украинских частных банков (6,5 тыс. сотрудников, 1,5 млн клиентов) с международным капиталом. По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2022 года по размеру активов он занимал 6-е место среди 71 действовавшего в стране банка. Акционерами являются ABHH (Люксембург, ЕС), головная компания банковской группы, в которую входит и одноименный банк в России, и дочерняя компания ABHH - ABH Ukraine Limited (Кипр).

Альфа-банк Украина Болгария Симеон Дянков Михаил Фридман Петр Авен
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