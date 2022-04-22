Глава ФРС сигнализировал о готовности повысить ставку на 50 б.п. в мае

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь сигнализировал о большой вероятности повышения ключевой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов по итогам майского заседания, пишет The Wall Street Journal.

"По моему мнению, целесообразно было бы двигаться чуть быстрее", - сказал Пауэлл вечером в четверг, выступая на мероприятии Международного валютного фонда.

Это было его последнее публичное выступление перед заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которое состоится 3-4 мая. На предыдущем FOMC повысил ставку на 25 б.п., до 0,25-0,5%. При этом в последний раз Федрезерв повышал ставку на двух заседаниях подряд в 2006 году, а подъема сразу на 50 б.п. не было с 2000 года.

Судя по фьючерсам на уровень ставки, рынок практически уверен, что Федрезерв будет увеличивать стоимость заимствований на 50 б.п. на ближайших двух заседаниях. В пользу такого сценария ранее высказывались ряд членов руководства регулятора.

"Рынки пытаются осмыслить то, что они видят. И в целом их реакция обоснована", - сказал Пауэлл.

Главной задачей ФРС является сдерживание инфляции в США, достигшей в марте 8,5% - при целевом показателе в 2%, отметил он. "Экономики не функционируют без ценовой стабильности", - подчеркнул глава Федрезерва.

Тем временем глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, также участвовавшая в мероприятии, отказалась комментировать вероятность повышения ставки в еврозоне в июле. "Это будет зависеть от данных", - сказала она.