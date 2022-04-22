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РСХБ ждет роста потребления яиц в России до 320 штук на человека в год к 2025 году

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В России к 2025 году потребление куриных яиц вырастет на 4%, до 320 штук на человека в год, прогнозируют эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

В 2021 году потребление составило 308 штук в год на человека, за 12 лет показатель вырос на 23 штуки. Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яиц на человека в год.

В 2021 году российские птицефабрики произвели 44,9 млрд яиц.

"Производство примерно равно потреблению, а объемы импорта и экспорта незначительны. Фермерские хозяйства занимают относительно высокую долю в производстве - 18%", - говорится в прогнозе. Больше всего яиц производится в Ленинградской области - 3,5 млрд штук, что на 9% больше, чем в 2020 году. В числе лидеров также Ярославская, Белгородская, Свердловская и Челябинская области. Исторически яичные птицефабрики строились около крупных центров потребления, в районах производства сырья (зерновых и масличных культур) для корма птицы, уточняется в сообщении.

"В текущем году у России есть все шансы подняться в рейтинге по потреблению - в США и ЕС распространяется птичий грипп, и снижение производства яиц в этих странах может составить не менее 10%", - отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов.

По его мнению, перспективы российского рынка связаны с развитием индустрии гостеприимства (HoReCa) и стремлением населения употреблять более здоровую и питательную еду.

В долгосрочной перспективе мировое потребление яиц будет также расти. "Россия обладает необходимыми ресурсами для наращивания производства и экспорта продуктов переработки яиц: жидких яиц, яичного порошка, замороженных продуктов. За 2021 год поставки сушеных яичных желтков и других продуктов переработки на экспорт выросли на 48%, до $4 млн", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что спрос на яйца носит сезонный характер: в преддверии Пасхи и в течение пасхальной недели продажи яиц стабильно возрастают.

РСХБ Ленинградская область Андрей Дальнов США Евросоюз
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