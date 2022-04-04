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Цены на яйца в США резко выросли на фоне вспышки птичьего гриппа в стране

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Цены на куриные яйца в США подскочили на 52% по сравнению с началом февраля, до $2,88 за дюжину (12 штук) - максимума с марта 2020 года, свидетельствуют данные исследовательской компании Urner Barry.

Эксперты связывают такой рост с новой вспышкой птичьего гриппа в стране, отмечает The Wall Street Journal.

Из-за инфекции с 8 февраля, когда был зафиксирован первый случай заражения на ферме в Индиане, погибли 17 млн птиц, согласно данным министерства сельского хозяйства США. В том числе 11 млн несущих куриц (3% от их общего числа) и более 2 млн индеек.

Последняя крупная вспышка птичьего гриппа в США произошла в 2015 году. Тогда из-за нее погибли около 50 млн птиц.

Среди других факторов повышения цен эксперты приводят увеличение спроса на яйца в преддверии праздника Пасхи, пишет WSJ. Несмотря на то, что власти Штатов не прогнозируют дефицита яиц в стране, аналитики отмечают, что ритейлеры совершают массовые закупки, ожидая сокращения поставок в ближайшие месяцы.

Между тем распространение птичьего гриппа может также негативно сказаться на ценах на мясо птицы. Цены на филе грудки индейки в США уже находятся на рекордных максимумах с 2015 года. За последние несколько недель они держались на уровне $4,45 за фунт (около 450 грамм), следует из данных Urner Barry.

Urner Barry США
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