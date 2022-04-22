Акционеры "ЛУКОЙЛа" 30 мая утвердят нового президента

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" назначил на 30 мая внеочередное собрание акционеров для досрочного прекращения полномочий президента компании и назначения нового.

До этого момента временным единоличным исполнительным органом - президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" назначен Вадим Воробьев, сообщает компания.

Список лиц, которые могут участвовать в собрании, составляется по данным на 5 мая.

Накануне основатель "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании.

По данным НК, по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО. Также он обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary, в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций НК, правами голоса по которым он не распоряжается. Таким образом, Алекперов не является контролирующим акционером компании, отмечал "ЛУКОЙЛ".

Согласно последнему проспекту евробондов компании, по состоянию на 30 сентября 2021 года Алекперов прямо или косвенно владел или являлся бенефициаром (в том числе через семейные трасты и взаимные фонды) 28,33% акционерного капитала "ЛУКОЙЛа".

Бизнесмен является основателем "ЛУКОЙЛа", который был зарегистрирован в качестве акционерного общества в 1993 году. Тогда же Алекперов и возглавил компанию в качестве президента.

13 апреля Алекперов был включен в санкционный список Великобритании. До этого он попал в аналогичный список Австралии.

В структуре управления компании вторым человеком после президента является первый исполнительный вице-президент Воробьев.