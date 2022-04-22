Расчеты WSJ показали, что перед 24 февраля мировая торговля восстанавливалась

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Объем мировой торговли товарами в феврале текущего года вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем, показал индикатор, который рассчитывают в The Wall Street Journal.

Это означает, что сбои в глобальных цепочках поставок продолжали ослабляться перед началом российско-украинского конфликта.

Рост мировой торговли в годовом выражении, по данным WSJ, в феврале составил 12,3%.

Международная торговля сократилась в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и начала быстро расти в 2021 году на фоне общего восстановления мировой экономики от последствий пандемии. Однако карантинные ограничения, вводившиеся по всему миру, создали проблемы в цепочках поставок, и дефицит многих товаров ограничивал экономический рост.

Данные, появившиеся в начале 2022 года, указывали на начавшееся улучшение ситуации. Однако российско-украинский конфликт и новый виток ограничительных мер в Китае из-за COVID-19 усугубили проблемы в цепочках поставок, а также вызвали скачок цен, отмечает WSJ.