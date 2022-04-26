Монголия высказала интерес к использовании портов Приморья для доставки грузов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Монголия заинтересована в организации доставки экспортных и импортных грузов в/из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порты Приморского края, сообщил посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин на рабочей встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко во вторник.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, Кожемяко напомнил, что Монголия ранее заявляла об интересе к доставке грузов через порты южной части края, в первую очередь, через порт "Восточный". Он выразил готовность продолжить обсуждение этого вопроса, а также предложил установить регулярное авиасообщение между Владивостоком и Улан-Батором.

Посол отметил, что пандемия коронавируса и последующие события добавили сложностей в доставке импортных грузов в Монголию.

"Сегодня мы смотрим на морские порты Приморского края как на решение наших транспортных вопросов. Надеемся на полное понимание и содействие в этой работе", - приводит пресс-служба слова посла.

Министр транспорта Максим Соколов в сентябре 2017 года в ходе посещения АО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту "Восточный") говорил, что Россия и Монголия готовят соглашение о транзите грузов из Монголии через порты Приморья на рынки Юго-Восточной Азии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.