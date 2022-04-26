Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Монголия высказала интерес к использовании портов Приморья для доставки грузов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Монголия заинтересована в организации доставки экспортных и импортных грузов в/из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порты Приморского края, сообщил посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин на рабочей встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко во вторник.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, Кожемяко напомнил, что Монголия ранее заявляла об интересе к доставке грузов через порты южной части края, в первую очередь, через порт "Восточный". Он выразил готовность продолжить обсуждение этого вопроса, а также предложил установить регулярное авиасообщение между Владивостоком и Улан-Батором.

Посол отметил, что пандемия коронавируса и последующие события добавили сложностей в доставке импортных грузов в Монголию.

"Сегодня мы смотрим на морские порты Приморского края как на решение наших транспортных вопросов. Надеемся на полное понимание и содействие в этой работе", - приводит пресс-служба слова посла.

Министр транспорта Максим Соколов в сентябре 2017 года в ходе посещения АО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту "Восточный") говорил, что Россия и Монголия готовят соглашение о транзите грузов из Монголии через порты Приморья на рынки Юго-Восточной Азии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Монголия Приморье АТР Улзийсайханы Энхтувшин Олег Кожемяко Восточный порт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Польша ввела санкции в отношении "Газпрома" и "НОВАТЭКа"

Европа рассматривает введение потолка цен на российскую нефть

Европа рассматривает введение потолка цен на российскую нефть

Valio договорился о продаже российского бизнеса группе "Велком"

Valio договорился о продаже российского бизнеса группе "Велком"

Производство мотоциклов "Урал" перенесут в Казахстан

Производство мотоциклов "Урал" перенесут в Казахстан
Военная операция на Украине

Великобритания расширила экспортные ограничения в отношении РФ

Великобритания расширила экспортные ограничения в отношении РФ

Правительство РФ сохранит лимиты кредитов по программе льготной ипотеки

Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд

SOCAR заявила, что Азербайджан не будет расплачиваться за российский газ рублями

SOCAR заявила, что Азербайджан не будет расплачиваться за российский газ рублями

Нефть резко дешевеет из-за вспышки COVID-19 в Китае

Цены на топливо на заправках Москвы замерли после незначительного снижения

Цены на топливо на заправках Москвы замерли после незначительного снижения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });